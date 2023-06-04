A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında Romanya’ya 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya voleybolseverler büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Karaçam Salkaya ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da tribünden izledi.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'ndeki dördüncü maçında 10 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Romanya'ya konuk olacak.

SALON: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

HAKEMLER: Edgar Zülfügarov (Azerbaycan), Burhan İlhan

TÜRKİYE: Arslan, Yiğit, Adis, Faik Samet, Mert Matiç, Efe Bayram, Berkay (L) (Burak, Bedirhan, Kaan, Arda, Mirza, Volkan (L), Ahmet Tümer)

ROMANYA: Bela Bartha, Dumitru, Balean, Aciobanitei, Rata, Vologa, (Kantor, Iftime, Cristian Bartha, Butnaru, Calin, Diaconescu, Cherbeleata, Dinculescu)

SETLER: 25-14, 21-25, 25-20, 22-25, 12-15