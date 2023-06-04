La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Madrid - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. haftada Real Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı 4 Haziran Pazar günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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