Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki genç pasör çaprazı, Rus takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olduğunu açıkladı. Ebrar, geride bıraktığımız sezonu İtalyan temsilcisi Gorgonzola Novara'da geçirmişti.
Ebrar Karakurt Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu
Geçtiğimiz sezonu Gorgonzola Novara'da geçiren 23 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olduğunu açıkladı.
Diğer Sporlar Haberleri
Yayın Tarihi: 02.06.2023- 15:32