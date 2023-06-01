Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turda Yunan sporcu Paraskevi Ntemogianni'yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Avustralya'dan Reba Stewart'ı yenen milli tekvandocu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Gloria Mosquera'yı da eleyerek yarı finale yükseldi. Nafia Kuş, yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, finalde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova'yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.