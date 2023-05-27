Danimarka 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) Milliler galibiyetle başladı!
CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı deplasmanda Danimarka’ya konuk oldu. Milliler mücadeleyi 3-0 kazandı.
Diğer Sporlar Haberleri
Yayın Tarihi: 27.05.2023- 22:37
Salon: Lillebeltshallen
Hakemler: Helena Geldof, Morten Engborg Klein
Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hoff, Hjorth (L) (Rygaard-Rasmussen, Nielsen, K.Madsen)
Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Yiğit, Volkan (L) (Berkay (L), Arda, Mirza, Faik Samet, Kaan)
Setler: 18-25, 22-25, 15-25
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)