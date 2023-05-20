Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek erkekler kategorisinde yarı final müsabakaları oynandı.

Günün ilk yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ile 4 numaralı seribaşı Casper Ruud kozlarını paylaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve toplamda 2 saat 43 dakika süren müsabakada Casper Ruud, tie-breake giden ilk seti 7-6 alırken, ikinci seti ise Rune 6-4 kazandı ve setlerde durum 1-1'e geldi.

Rune, final setini 6-2 alarak maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Yarı finalin diğer ayağında, 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Roma'da geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Mücadelede ilk sette durum 4-4 iken bastıran yağış sebebiyle yaklaşık 4 saat ara verilen müsabaka, akşam saatlerinde tamamlanabildi.

Medvedev, Tsitsipas'ı 7-5'lik iki set sonucunda 2-0 yendi ve kariyerinde ilk kez 1000 puanlı ATP Masters turnuvasında finale yükseldi.

Roma Açık tek erkekler finalinde Rune ile Medvedev karşılaşacak.