Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Turnuvada günün sürprizi, bu yıl Barcelona ve Madrid Açık'ı kazanarak Roma'ya gelen İspanyol raket Alcaraz'ın elenmesiyle yaşandı.

Merkez Kort'ta elemelerden gelen dünya sıralamasının 135 numarası Macar Fabian Marozsan ile karşılaşan Alcaraz, 1 saat 40 dakikalık mücadelenin ilk setini 6-3 kaybetti.

Çekişmeli geçen ikinci set 6-6'lık eşitlikle tie-break setine uzarken Marozsan, Alcaraz karşısında tie-breakte 7-4'lük skorla üstünlük kurdu ve böylece seti 7-6(4) ve maçı da 2-0 kazanarak, adını son 16 raket arasına yazdırdı.

20 yaşındaki Alcaraz'ın, Barcelona ve Madrid'deki başarılarının ardından toprak kort sezonunda Fransa Açık öncesi son önemli provalardan olan Roma'ya erken vedası büyük yankı yarattı.