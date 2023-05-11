1.3 milyar Dolar çöp oldu!

Spor ürünler üreticisi olan Adidas markası Kanye West'e sponsor olmuştu. Sonrasında ise ikilinin ortaklığı bozuldu. Şimdi ise Adidas'ın 1.3 milyar dolarlık elinde ürünler kaldı ve şirket ne yapacağını bilmiyor.

Spor ürünleri üreticisi olan Alman firması Adidas, uzun süre ünlü rapçi Kanye West ile olan anlaşmasıyla marka değerini güçlendirmişti.

Kanye West ile Adidas ortaklığından doğan Yeezy ayakkabılar, dünya çapında yok satmıştı. Rapçi West'in tartışmalı açıklamaları ve olaylı özel hayatı, bu ortaklığın sona ermesine neden oldu.

Adidas bir dönem, ortaklık sona ermiş olmasına rağmen Yeezy markasını sürdürmeyi planlamıştı.

Satılmamış mallar ellerinde kaldı

Buna rağmen bu plan gerçekleşmedi. Adidas'ın elinde anlaşma bozulduktan sonra 1.3 Milyar Dolarlık ayakkabı kaldı.

Kanye West antisemitik açıklamalarıyla o dönem gündeme oturmuştu ve pek çok markayla ilişkisi bozulmuştu. Yine de Kanye West ile yaşanan ayrılık sonrası daha büyük zarar gören taraf Adidas oldu.

Markanın CEO'su Kuzey Amerika'da satışlarının yüzde 20 düştüğünü açıkladı. Marka şimdi bu ayakkabılardan gelir elde etmenin yollarını ayırıyor.