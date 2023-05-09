VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi üçüncülük play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 mağlup ederek sezonu 3'üncü tamamladı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Zehra Güneş, Aleksia Karutasu, Kara Bajema, Aylin Acar (L), Nika Daalderop, Bahar Akbay, Paola Egonu
TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel, Maddison Kingdon, Anna Orthman, Emily Maglio, Naz Aydemir Akyol, Buse Kayacan Sonsırma (L), Polen Uslupehlivan Ünver, Ada Germen, Çağla Akın
SETLER: 25-20, 25-27, 25-11, 25-19
SÜRE: 109 dakika (27', 29', 20', 23')