Normal süresi: VakınBank 3-0 Fenerbahçe Opet | Altın seti kazanan Fenerbahçe finalde

Misli.com Sultanlar Ligi’nde play-off 1/4 etabındaki ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaştı. İlk maçı 3-1 kaybeden VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın seti kazanan Fenerbahçe ise bu sonucun ardından finale yükseldi ve Eczacıbaşı ile eşleşti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 21:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023- 21:06