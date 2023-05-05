Normal süresi: VakınBank 3-0 Fenerbahçe Opet | Altın seti kazanan Fenerbahçe finalde
Misli.com Sultanlar Ligi’nde play-off 1/4 etabındaki ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaştı. İlk maçı 3-1 kaybeden VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın seti kazanan Fenerbahçe ise bu sonucun ardından finale yükseldi ve Eczacıbaşı ile eşleşti.
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Yayın Tarihi: 05.05.2023- 21:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023- 21:06
İlk maçı 3-1 kaybeden VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı.
Altın seti kazanan Fenerbahçe ise bu sonucun ardından finale yükseldi ve Eczacıbaşı ile eşleşti.
İŞTE SET SONUÇLARI:
VakıfBank 25-23 Fenerbahçe Opet
VakıfBank 25-17 Fenerbahçe Opet
VakıfBank 25-21 Fenerbahçe Opet
İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandığı için mücadele altın sete gitti. Fenerbahçe, rakibini altın sette 15-11 mağlup etti.