VakıfBank - Fenerbahçe Opet CANLI İZLE! VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi Playoff

VakıfBank - Fenerbahçe Opet CANLI İZLE! VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi Playoff

Sultanlar Ligi playoff ilk maçı VakıfBank ve Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligi ikinci sırada kapatan Vakıfbank, üçüncü sıradaki Fenerbahçe Opet'i Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler açın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 11:50