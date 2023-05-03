Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.
Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha Diken, Lazareva)
VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Carutasu, Daalderop, Ogbogu)
Setler: 21-25, 25-13, 25-19, 25-16
Süre: 101 dakika (24, 26, 25, 26)