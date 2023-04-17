Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kupa Voley'de F.Bahçe finalde Halkbank'ın rakibi oldu!

Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kupa Voley'de F.Bahçe finalde Halkbank'ın rakibi oldu!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 2-3 kazandı ve finalde Halkbank'ın rakibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 00:38