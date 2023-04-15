Misli.com Sultanlar Ligi 24'üncü hafta maçında VakıfBank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Mücadeleyi VakıfBank 3-0 kazandı.

Misli.com Sultanlar Ligi 24'üncü hafta maçında Vakıfbank deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 10-25 ve 23-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 21'inci galibiyetini alan Vakıfbank 62 puana yükselirken, 15'inci yenilgisini alan Aydın temsilcisi 31 puanda kaldı.

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz, Özge, Özlem, Selin, Fatma, Semra, Berra, Merve Nur

VAKIFBANK: Kübra, Buket, Carutasu, Derya, Daalderop, Bahar, Ayça, Bajema, Aylin, Gabi

SETLER: 21-25, 10-25, 23-25

SÜRE: 73 dakika (25, 20, 28)