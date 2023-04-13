Igor Gorgonzola Novara'nın 2004 doğumlu oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı Dynavit'le oynanan maç sonrası kaldığı otelin penceresinden düştü ve hayatını kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İtalyan ekibi bu mücadele sonrası şok bir ölümle sarsıldı.

Takımın 18 yaşındaki genç sporcusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. İtalyan basını genç oyuncunun ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair detayların henüz belli olmadığını duyurdu.

1.92 cm boyundaki Ituma, Milano'da Nijeryalı anne-babadan dünyaya geldi. Genç sporcu, gelecek vadeden isimler arasındaydı.