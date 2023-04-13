Fenerbahçe Opet - VakıfBank | CANLI

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında iki temsilcimiz Fenerbahçe Opet ile VakıfBank kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı konuk ediyor.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı İstanbul derbisi, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başladı. Mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

VakıfBank'ın ev sahibi olduğu ilk maçta Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 yenerek final için avantaj sağladı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçta 2 set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

VakıfBank'ın mücadeleden 3-0 ya da 3-1 galip ayrılması durumunda ise altın set oynanacak. Altın set sonucunda kazanan ekip finale yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet, play-off'ta Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik'i, çeyrek finalde ise İtalya temsilcisi Carraro Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakarak VakıfBank'ın rakibi olmuştu.

VakıfBank ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak kaldığı play-off'ta Polonya'nın LKS Commercecon ekibini, çeyrek finalde ise İtalya'nın Vero Volley takımını elemişti.



