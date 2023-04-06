Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında VakıfBank’ı 10-25, 23-25 ve 20-25 setler sonucu 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşmasında VakıfBank'ı 10-25, 23-25 ve 20-25 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet, rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptı. Yarı Final rövanş karşılaşması 13 Nisan Perşembe günü TSİ 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SALON: Vakifbank Spor Sarayı

HAKEMLER: David Fernandez Fuentes, Ozan Çağı Sarıkaya

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Ayça Aykaç (L), Egbogu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Bajema, Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Daalderop

FENERBAHÇE OPET: Gizem Örge (L), Carneiro, Lazareva, Cansu Çetin (L), Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Vuchkova, Vargas

SETLER: 10-25, 23-25, 20-25

SÜRE: 69 dakika (18, 28, 23)