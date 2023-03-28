Rafael Nadal kortlara ne zaman dönecek?

Rafael Nadal kortlara ne zaman dönecek?

Sakatlığı devam eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kortlara ne zaman döneceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 15:50