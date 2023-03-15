SALON: Vakifbank Spor

HAKEMLER: Mirko Jankovic, Eldar Zulfugarov

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Ayça Aykaç (L), Ogbogu, Egonu, Braga Guimaraes, Bajema, Zehra Güneş

VERO VOLLEY MİLANO: Folie, Orro, Parrocchiale (L), Thompson, Rettke, Stevanovic, Sylla, Davyskiba, Larson, Candi

SETLER: 25-18, 25-19, 25-17

SÜRE: 65 dakika (21, 23, 21)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında VakıfBank, İtalyan ekibi Vero Volley Milano'yu 25-18, 25-19 ve 25-17 setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Önemli bir avantaj yakalayan sarı-siyahlılar, rövanş maçında 21 Mart Salı günü TSİ 20:00'de İtalya'da Vero Volley Milano'nun konuğu olacak.