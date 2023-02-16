Ufuk Sarıca gönüllere taht kurdu

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, doğuştan engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren Emrah Güneri’nin açık artırmaya çıkardığı formaya 5 bin 912 TL'lik bir teklif vererek, Güneri için yeni bir forma daha hazırlatacağını ifade etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 16:00