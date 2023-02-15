Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Polonya ekibi LKS Commercecon ile karşı karşıya geldi. Berlin'de Max-Schmeling-Halle Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 25-22, 25-16, 28-26 setler sonucu 3-0'lık skorla kazandı. Mücadeleyi 31 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, maçın MVP'si seçildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet, D grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off etabına yükselme başarısı gösterdi.

"ACIMIZ SONSUZ TÜRKİYE'MİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Siyah kurdele takan Fenerbahçeli voleybolcular sahaya 'Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de ülkemizde meydana gelen deprem faciası sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

SALON: Max-Schmeling-Halle

HAKEMLER: Puecher Andrea, Simic Stanislava

FENERBAHÇE OPET: Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), Cansu Çetin (L)

LKS COMMERCECON: Aleksandra Gryka, Valentina Diouf, Paulina Maj-Erwardt (L), Kamila Witkowska, Zuzanna Gorecka, Roberta Ratzke, Klaudia Alagierska, Kinga Drabek (L), Lana Scuka

SETLER: 25-22, 25-16, 28-26

SÜRE: 76 dakika (25,22,29)