TVF Adıyaman bölgesi ulusal hakemlerinden Mustafa Boy, depremde vefat etti

Ülkemizi derinden etkileyen depremin ardından birçok sporcu da hayatını kaybetti. Son olarak bu isimlere TVF Adıyaman bölgesi ulusal hakemlerinden Mustafa Boy da eklendi. Boy depremde enkaz altında vefat etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 15:52