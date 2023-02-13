Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:

Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz.