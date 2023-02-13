ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı ve Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarının bağışlarla desteklenmesi için duyuru yapıldı.
Super Bowl'da depremzedeler unutulmadı! Yardım anonsu yapıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 2 büyük deprem, yurdun birçok bölgesinde hissedildi. Ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde ise 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Dünyanın her yerinde spor camiası desteklerini sürdürmeye devam ederken, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş için bağış anonsu yapıldı. İşte detaylar...
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler, ABD'yi ekran başına kilitleyen ve Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles'ın karşılaştığı NFL şampiyonluk maçı Super Bowl'un da gündemindeydi.
Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:
Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz.