Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yaklaşık 15 milyon vatandaşı etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürerken; ülkenin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar gönderiliyor. Olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, deprem bölgesine giderek, milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, kulüp çalışanları ve 20 kişilik güreş takımıyla bölgede çalışmalara katıldı. Akgül ve güreşçiler, başta güreşçi aileleri olmak üzere Kahramanmaraş, Afşin ve Elbistan'da depremzedelere yardım eli uzatıyor. Bölgede ihtiyaç sahibi olan depremzedelere ulaşan güreşçiler, belirlenen ihtiyaç malzemelerini dağıtarak çalışmalara destek veriyor.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Açıklamalarda bulunan Milli Güreşçi Taha Akgül, "Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu büyük felakette biz ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapmak için deprem bölgesindeyiz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Süre her dakika daralıyor. İnşallah enkaz altından daha çok vatandaşımız sağ kurtarılır. İçimiz acıyor. Bazen insan ne yapacağını bilemez ya, biz burada bunu yaşıyoruz. Acı çok büyük. Allah milletimizin yardımcısı olsun. İmkanlarımız doğrultusunda biz her zaman milletimize hizmete hazırız" dedi.



