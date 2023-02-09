Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya'dan geldi. Voleybolcu Murat Çiloğulları, depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya'dan geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya BBSK forması giyen Murat Çiloğulları deprem felaketinde hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan paylaşımda, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Murat Çiloğulları'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.