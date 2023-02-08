Grupa Azoty Chemik 1-3 Eczacıbaşı Dynavi (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2023- 22:50