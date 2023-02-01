Bu yıl 58'incisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu öncesi Bisiklet Federasyonu As Başkanı, Bahattin Akyön, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Baş Raportörü Baki İlgün ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bir araya gelerek tur ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, geçtiğimiz yıl 57'ncisi Bodrum'dan start alan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun Muğla etabının sorunsuz geçmesi nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür plaketi verdi. Akyön, "Geçtiğimiz yıl turumuz Bodrum'dan start aldı. Bu sene de 8 etaplık turun 4 etabı Muğla ili sınırları içerisinden geçecek. Muğla bu konuda çok şanslı. Bu sene de sorunsuz olarak tedbirlerin alınacağına inanıyoruz. Zaten Muğla halkı da tura en çok ilgi gösteren, bisikleti seven bir vizyona sahip. Cumhurbaşkanlığımızın ismini taşıyan bu yarışın 58'incisinin kazasız belasız güzel görüntülerle geçmesini diliyoruz" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise, "Geçen yıl canlı yayınlarla Dünya geneli milyonlarca insanın evine girmiş bu organizasyon Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılıyor olmasının yanı sıra, Muğla ve bölgemizin tanıtılması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Bu sene bir etabın Fethiye Babadağ'da son bulması, Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi dünyanın göz bebeği destinasyonlarımızdan geçecek olması bizler için çok kıymetli" dedi.