Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasının kapanış maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
MAÇTAN NOTLAR:
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı
Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Abdel-aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Baturalp Burak Güngör)
Setler: 25-17, 26-28, 25-19, 25-20
Süre: 108 dakika (21, 35, 26, 26)