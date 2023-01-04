İtalyan çalıştırıcı için İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ve basın mensupları katıldı. Yaz döneminin kendileri adına harika geçeceğine inandığını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Ben işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkan var. Bu sebeple de üzerimdeki baskı çok olacaktır. Türkiye'de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu ortaya çıkarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve umarım ki bunu hep birlikte yapabiliriz. Bugün için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünün bitmesini hiç istemiyorum ama tabii ki gerçekler var ve yarın dönmem gerekiyor. Kulübüme dönüp işimi yapacağım ama kulüpteki işler bitince dönüp işimi yapacağım. Bu yaz harika bir dönem olacak bizim için" diye konuştu.

"SADECE 20 OYUNCUYLA KENDİMİ SINIRLAYAMAM"

Türk voleybolunu yakından takip ettiğini söyleyen Santarelli, "Voleybol maçı seyretmek benim ilacım, bunu yapmadan duramıyorum. Türkiye liginin de seviyesi çok yüksek olduğu için çok fazla maç izliyorum. En iyi oyuncuların seviyelerini biliyorum ama sadece en iyileri değil Türkiye'deki bütün oyuncuları bilmek istiyorum. Türk Milli Takımı'nın antrenörü olarak bütün oyunculara dokunmam gerekiyor. Sadece 20 oyuncuyla kendimi sınırlayamam. Genç oyuncularla çalışmayı çok seviyorum. Başkanım bana projesinden ve düşüncesinden bahsedip bunun uzun vadeli olduğunu anlattığında, genç oyuncularla çalışacağım için çok heyecanlandım. Sadece A Milli Takım değil her yaş kategorisindeki oyuncuları takip edeceğim" şeklinde konuştu.

İtalyan çalıştırıcı teknik ekibinin Türk ve İtalyan isimlerden oluşacağını belirterek, "Teknik ekibimin beni bilen, beni oyunculara daha kolay aktarabilecek kişilerden oluşmasını istiyorum. Bunun yanında Türk ekibin de olmasını istiyorum. Dili ve buradaki düzeni daha iyi biliyorlar. Teknik ekipleri birleştirirsek güzel bir iş ortaya çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ DESTEKLENEN TARAFTA OLACAĞIM"

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Antalya'da maçlara çıktığını da sözlerine ekleyen İtalyan başantrenör, "İstanbul, Ankara, Antalya'da maçlar oynadım. Türk seyircisinin nasıl bir atmosfer olduğunu biliyorum. Bu zamana kadar hep ıslıklanan tarafta oldum, desteklenen taraf olmadım. İlk kez desteklenen tarafta olacağım. İtalya'da desteklenen tarafta oluyorum ama bunu Türkiye'de yaşayacağım. 5 ay var ilk maça ama bu maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ay-yıldızlı ekibin eski başantrenörü Giovanni Guidetti'nin harika bir antrenör olduğunu ve kendisinin öğretmeni olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, Guidetti'nin Sırbistan'da iyi işler yapacağını belirtti.

"DÖNÜŞÜM YA DA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLMAYACAK"

Milli takımda çok büyük bir değişim olmayacağının altını çizen Santarelli, "Giovanni buraya en iyi oyuncuları getirdi ve bir yapı kurdu. Ben sadece kollarımı daha fazla açacağım ve alanı genişleteceğim. Dönüşüm ya da çok büyük bir değişim olmayacak. Çalışacağım her oyuncuyla konuşacağım ve neden milli takıma gelmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Milli takımda, bir ülkeyi temsil ettiğiniz için gurur duyulması gereken bir şey. Eğlenmek için geleceklerse bu doğru bir mantalite değil. Biraz önce milli takımın tişörtünü gördüm ve ona dokunmak heyecan verici. Eğer bunu yansıtabilirsek her şey daha kolay olacak" açıklamasında bulundu.