Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirildi.



Anlaşmanın detayları gelecek hafta, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli'nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklanacak.



Daniele Santarelli'nin kariyeri şöyle:



Antrenörlük kariyeri



2012-13 Robursport Volley Pesaro (Yardımcı Antrenör)



2013-14 Robur Tiboni Volley Urbino (Yardımcı Antrenör)



2014-15 Pomi Casalmaggiore (Yardımcı Antrenör)



2015-17 Imoco Volley Conegliano (Yardımcı Antrenör)



2017-halen Imoco Volley Coneglian0 (Başantrenör)



Antrenörlük başarıları



1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2020-21)



3 Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü (2016-17, 2018-19, 2021-22)



1 Şampiyonlar Ligi ikinciliği (2017-18)



2 Kulüpler Dünya şampiyonluğu (2019-20, 2022-23)



1 Kulüpler Dünya üçüncülüğü (2021-22)



6 İtalya Ligi şampiyonluğu (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)



1 İtalya Ligi ikinciliği (2016-17)



4 İtalya Kupası şampiyonluğu (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22)



2 İtalya Kupası ikinciliği (2017-18, 2018-19)



6 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu (2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23)







Milli Takım kariyeri ve başarıları



2018-22 Hırvatistan Milli Takımı (Başantrenör)



2022 Sırbistan Milli Takımı (Başantrenör)



1 Gloria Cup ikinciliği (2019-Hırvatistan)



2 Avrupa Ligi ikinciliği (2019, 2021-Hırvatistan)



1 Milletler Ligi üçüncülüğü (2022-Sırbistan)



1 Dünya şampiyonluğu (2022-Sırbistan)