Can Öncü'den şampiyonluk itirafı!

Milli motosikletçilerden Can Öncü, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Öncü, yaptığı açıklamada "İlk birkaç yarış biraz kötüydü, çok zorlandık ama sonra ilk aradan sonra sezonun ikinci yarısında çok güzel iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. 2022'de dünya üçüncüsü oldum. 2023'te dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Kendimi hazır hissediyorum." dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2022- 13:32