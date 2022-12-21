Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Potsdam ekibini 3-1 mağlup etti.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Potsdam ekibini 3-1 yendi.

MBS Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan VakıfBank, ilk seti 25-22, son ana kadar çekişmeli geçen ve 37 dakika süren ikinci seti 35-33 kazandı.

İstediği oyunu sergileyemediği üçüncü seti 25-20 kaybeden VakıfBank, iyi oynadığı dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmasını bildi

VakıfBank, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken, Potsdam ise ikinci mağlubiyetini aldı.