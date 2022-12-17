Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley, Brezilya takımı Gerdau Minas'ı 3-0'lık setler sonucu mağlup etti ve finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley, Brezilya takımı Gerdau Minas'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan yarı final ilk maçında, A Grubu'nun birincisi Prosecco DOC Imoco Volley ile B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Gerdau Minas karşılaştı.

İlk seti 25-12 kazanan Prosecco DOC Imoco Volley, ikinci sette de 25-17 üstünlükle durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti de 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.

Prosecco DOC Imoco Volley'in rakibi, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında saat 20.00'de başlayacak mücadele sonunda belli olacak.

MAÇ NOTLARI

Salon: Antalya

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Stanislava Simic (Sırbistan)

Prosecco DOC Imoco Volley: Robinson, De Kruijf, Gray, Lubian, Haak, Wolosz (De Gennaro, Carraro, Gennari, Pericati)

Gerdau Minas: De Oliveira, Pena, Zalewski, Daher, Nascimento, Oliveira (Alexandre, Vicente, Moreno, Souza, Brandao)

Setler: 25-12, 25-17, 25-21

Süre: 66 dakika (19, 22, 25)