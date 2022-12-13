Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Lig B Grubu'nun 4. haftasında Halkbank deplasmanda Alman ekibi Berlin Recycling Volleys'e konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmayı 3-0'lık set sonucu ile kazanmayı başardı.

Berlin'deki Max-Schmelling Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Halkbank 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. Ankara temsilcisi, çekişmeli geçen ikinci seti de 35-33 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti de 25-22 kazanan Halkbank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Başkent ekibi, rakibiyle grubun ikinci haftasında Ankara'da oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı.

MAÇTAN NOTLAR:

Salon: Max-Schmeling

Hakemler: Sonja Simonovksa (Karadağ), Simone Santi (İtalya)

Recycling Volleys: Tille, Schott, Mote, Sotola, Carle, Brehme (Tsuiki, Dosanjh, Ronkainen, Kessel)

Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Mustafa Koç)

Setler: 16-25, 33-35, 22-25

Süre: 98 dakika (24, 46, 28)