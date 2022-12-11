Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Bolu Belediye Spor’a konuk olan Fenerbahçe Opet, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Bolu Belediye Spor'a konuk olan Fenerbahçe Opet, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi 25-16, 17-25, 19-25, 18-25'lik setlerle kazanan sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 7 galibiyetine imza attı.



Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Bolu Belediye Spor: Nadia, Seher, Tori, Elisa, Hande, Cansu, Gizem, Hilal, Buket, Ece

Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Cansu Çetin (L), Ana Cristina de Souza, Meryem Boz)

Setler: 25-16, 17-25, 19-25, 18-25

Süre: 95 dakika (24, 22, 27, 22)