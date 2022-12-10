Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde ligin son şampiyonu VakıfBank karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'da başlayan mücadele yaklaşık 2 saat sürdü. VakıfBank 25-16, 20-25, 17-25, 25-19 ve 13-15'lik setlerle Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.



VakıfBank Misli.com Sultanlar Ligi'nde dokuzuncu galibiyetini aldı

Bu sonuçla sarı siyahlılar ligde dokuzuncu galibiyetini alırken, sarı kırmızlı ekip ise dördüncü mağlubiyeti almış oldu.

Maçın en skorer ismi: Anthi Vasilantonaki

Maçın en skorer ismi ise Galatasaray HDI Sigorta'nın Yunan oyuncusu Anthi Vasilantonaki oldu. Anthi ürettiği 32 sayı ile hem maçın hem de takımının en skorer ismi oldu. Ürettiği 32 sayı ne yazık ki takımını galibiyete taşıyamadı.









