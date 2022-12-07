Formula 1'de 2023 sezonunda 6 sprint yarışı yapılacak!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı gerçekleşecek. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 16:25