Voleybolda 6 Türk takımı Avrupa'da sahne alıyor!

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Halkbank ve Ziraat Bankkart, gruplarında üçüncü maçlarını oynayacak.

Halkbank, B Grubu'nda 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bulgaristan'ın Hebar Pazardzhik takımına konuk olacak.

Ziraat Bankkart ise E Grubu'nda aynı gün deplasmanda Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımıyla karşılaşacak. Halkbank ve Ziraat Bankkart'ın karşılaşmaları, TSİ 20.00'de başlayacak.

CEV Kupası'nda son 16 turu mücadelesi

Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında 29 Kasım Salı günü İsviçre'nin Chenois Geneve takımını konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü, TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley Piacenza takımıyla karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor ise son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü, 19.00'da TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Valsa Group Modena takımını ağırlayacak.

Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, kupada Belçika ekibi Caruur Volley'in ardından İtalya'nın güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını kaydetti. Özden, her geçen turda zorluk derecesinin biraz daha arttığını belirtti.

"Seyircimizin desteğiyle Caruur Volley Gent'ten sonra Valsa Group Modena'yı da yenerek ikinci maç öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz."

PTT Belçika'ya avantajlı gidiyor

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda PTT, eleme turu ikinci maçında 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda TSİ 22.00'de Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımına konuk olacak.

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan PTT için ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

PTT'nin rakibine 3-0 veya 3-1 mağlup olması halinde ise turu geçecek takım, altın set sonunda belli olacak.