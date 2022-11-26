Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde güçlü rakibi Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.
MAÇ NOTLARI
Salon: Aksaray
Hakemler: Zeki Bocutçu, Gürhan Gül
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Ergül Avcı, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Cristina, Buse Ünal, Beliz Baskır)
Setler: 27-29, 25-18, 20-25, 25-23, 19-17
Süre: 144 dakika (37, 23, 32, 29, 23)