Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının son maçında Vakıfbank, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
MAÇ NOTLARI
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra KIlıçlı (Işıl Öz, Aslı Tecimer, Merve Nezir)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Bajema, Aylin Acar)
Setler: 24-26, 22-25, 13-25
Süre: 78 dakika (30, 28, 20)