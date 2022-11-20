Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Tüm dünyanın gözü Dünya Kupası'na çevirildi. Senegal ve Hollanda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SENEGAL - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Senegal - Hollanda maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.