Rafael Nadal ATP Finalleri'nde Casper Ruud'u mağlup etti!

Tenis tarihinin yaşayan efsanelerinden Rafael Nadal, ATP Finalleri'nde Casper Ruud ile karşılaştı. İspanyol raket, İtalya'nın Torino kentinde oynanan mücadeleyi 7-5'lik 2 set sonucu kazanmayı başardı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde İspanyol Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yendi.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 5. gününde Yeşil Grup'ta Nadal ile Ruud karşı karşıya geldi.

Yarı final şansını daha önce yitiren Nadal, 1 saat 42 dakika süren mücadelede, turnuvanın 3 numaralı seribaşı raketi Ruud'u 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Finallerdeki ilk galibiyetini alan İspanyol sporcu, 4 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Ruud, yarı finale çıkmayı garantilemişti. Yeşil Grup'taki ikinci yarı finalist, Felix Auger Aliassime-Taylor Fritz maçının ardından belli olacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde kar��ılaşacak.