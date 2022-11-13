Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı canlı izle | Vakıfbank F.Bahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında, grup lideri Vakıfbank, sarı lacivertlileri konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda gerçekleşecek heyecanlı karşılaşma ile ilgili arama motorlarında Vakıfbank F.Bahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçıyla ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet volaybol maçı canlı izlemek için tıklayın

Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Vakıfbank, 3 maçta 3 galibiyet ile grupta lider konumda yer alırken Fenerbahçe Opet ise 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi ile 5. sırada yer alıyor. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı 13 Kasım Pazar günü saat 18:00'de yapılacak. Karşılaşma TRTSpor Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FB VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zehra Güneş, Egonu, Gabi, Cansu Özbay gibi isimlerin yer aldığı Vakıfbank kadrosu, Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Arina Fedorovtseva, Meryem Boz gibi isimlerle karşılaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda gerçekleşecek olan heyecanlı karşılaşmada Vakıfbank liderliğini sürdürmek, F.Bahçe Opet ise galibiyet sayısını 3'e çıkarmak istiyor.