Vakıfbank - Fenerbahçe Opet volaybol maçı canlı izlemek için tıklayın
Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geliyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Vakıfbank, 3 maçta 3 galibiyet ile grupta lider konumda yer alırken Fenerbahçe Opet ise 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi ile 5. sırada yer alıyor. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı 13 Kasım Pazar günü saat 18:00'de yapılacak. Karşılaşma TRTSpor Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
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Zehra Güneş, Egonu, Gabi, Cansu Özbay gibi isimlerin yer aldığı Vakıfbank kadrosu, Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Arina Fedorovtseva, Meryem Boz gibi isimlerle karşılaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda gerçekleşecek olan heyecanlı karşılaşmada Vakıfbank liderliğini sürdürmek, F.Bahçe Opet ise galibiyet sayısını 3'e çıkarmak istiyor.