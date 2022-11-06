Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
MAÇ NOTLARI
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Humay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, İlayda Uçak, Milanova (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Radosova)
Fenerbahçe Opet: Lazareva, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal (Gizem Örge, Silva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Meryem Boz)
Setler: 16-25, 18-25, 21-25
Süre: 67 dakika (19, 23, 25)