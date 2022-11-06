Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkuru, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa 2 sat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle ilk sırada tamamladı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride gösterilen maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkuru, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa 2 sat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle ilk sırada tamamladı.

Etiyopyalı Melesech Tsegaye, 2 saat 29 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, aynı ülkeden Ethlemahu Sintayehu ise 2 saat 31 dakika 38 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.