Milli kuraşçılardan Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya!

Milli sporcular, büyükler, gençler ve ümitler yaş gruplarında düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 12'si altın, 21 madalya kazandı. İşte detaylar...

Milli sporcular, büyükler, gençler ve ümitler yaş gruplarında düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 12'si altın, 21 madalya kazandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraştan Sorumlu Asbaşkanı Bünyamin Er, yaptığı açıklamada, milli sporcuların Yunanistan'ın Kozani şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Organizasyona 17 ülkeden 180 sporcunun katıldığını anlatan Er, "Şampiyonada yarışan milli sporcularımızın tamamı madalya aldı. 12 sıklette altın, 8 sıklette de gümüş madalya kazandık. Millilerimiz, takım müsabakalarında da ayrıca gümüş madalya kazandı. Sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Bünyamin Er, 22-29 Kasım tarihlerinde Hindistan'ın Pune şehrinde yapılacak Dünya Kuraş Şampiyonası'na 3 sporcu ile katılacaklarını sözlerine ekledi.