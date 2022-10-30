Formula 1 Meksika Grand Prix'i için geri sayım devam ediyor. Sıralama turlarında pole pozisyonuna yerleşen Max Verstappen'in startıyla başlayacak olan yarışta heyecan dorukta. Ferrari'nin sezonun başlarındaki performansını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz senenin şampiyonu Verstappen, yeniden ezeli rakibi Lewis Hammilton ile karşı karşıya geliyor. Peki Formula 1 Meksika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRIX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cuma günü antrenman turlarıyla başlayan heyecan pazar gecesi yarışa kadar devam edecek. Meksika GP bu hafta30 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek. TSİ 23.00'te başlayacak olan yarışlar sporseverleri ekran başına çekecek. Çifte şampiyon Max Verstappen yarışa ilk sıradan başlarken onun yanında ilk çizgide ise George Russell yerini alacak.
FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRIX HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.
F1 MEKSİKA GP SIRALAMA TURLARI
- Max Verstappen
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Sergio Perez
- Carlos Sainz Jr.
- Valtteri Bottas
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Fernando Alonso
- Esteban Ocon
- Daniel Ricciardo
- Guan Yu Zhou
- Yuki Tsunoda
- Pierre Gasly
- Mick Schumacher
- Sebastian Vettel
- Alexander Albon
- Nicholas Latifi
- Kevin Magnussen
- Lance Stroll