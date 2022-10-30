F1 MEKSİKA GP İZLE | Formula 1 Meksika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - 30 Ekim 2022 F1 Meksika GP

Formula 1 pilotları bu hafta konuk oldukları Meksika'da yine heyecan dolu bir yarışa imza atmaya hazırlanıyor. Sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'in olurken 2 ve 3'te ise Mercedes start alacak. Peki Formula 1 Meksika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte F1 Meksika GP'sini takip etmek isteyen Formula tutkunları için tüm detaylar...

Formula 1 Meksika Grand Prix'i için geri sayım devam ediyor. Sıralama turlarında pole pozisyonuna yerleşen Max Verstappen'in startıyla başlayacak olan yarışta heyecan dorukta. Ferrari'nin sezonun başlarındaki performansını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz senenin şampiyonu Verstappen, yeniden ezeli rakibi Lewis Hammilton ile karşı karşıya geliyor. Peki Formula 1 Meksika Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRIX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cuma günü antrenman turlarıyla başlayan heyecan pazar gecesi yarışa kadar devam edecek. Meksika GP bu hafta30 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek. TSİ 23.00'te başlayacak olan yarışlar sporseverleri ekran başına çekecek. Çifte şampiyon Max Verstappen yarışa ilk sıradan başlarken onun yanında ilk çizgide ise George Russell yerini alacak.

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRIX HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

F1 MEKSİKA GP SIRALAMA TURLARI