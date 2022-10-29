VAKIFBANK - FENERBAHÇE İZLE | Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F.Bahçe voleybol canlı izle

Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda beklenen an geldi. Vakıfbank, Fenerbahçe Opet ile final mücadelesi verecek. Vakıfbank'ın 5., Fenerbahçe Opet'in ise 4. kez kupayı kaldırmak istediği dev final karşılaşması hakkında arama motorlarında Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet canlı izlemek için tıklayın

2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası, final maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşmasına tanıklık edecek. Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank 5., Fenerbahçe Opet ise 4. kez kupayı kaldırmak için yarışırken sporseverler arama motorlarında Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Ekim Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak. Dev final maçı TRT Spor Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Başantrenör Zoran Terzic yönetimindeki Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; Aslı Kalaç, Ergül Avcı Eroğlu, Macris Carneiro ve Meryem Boz ile sözleşme imzaladı.

Dev final maçında VakıfBank 5'inci, Fenerbahçe Opet ise 4'üncü kez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.