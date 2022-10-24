ABD’li boksör Andrew Tate Müslüman oldu!

4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan ABD’li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu açıkladı. Ünlü boksörün namaz kıldığı anlar görüntülendi.

4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.

ANDREW TATE MÜSLÜMAN OLDU

ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu açıkladı.

4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.

Namaz videosu, milyonlarca kez izlendi.

NET SERVETİ 3 MİLYON DOLAR

Tam adı Emory Andrew Tate olan boksör, 1 Aralık 1986 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

Net servetinin 2022 itibarıyla 3 milyon dolar olduğu belirtilen Tate, 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okumasıyla da tanınıyor.

ANDREW TATE KİMDİR?

Emory Andrew Tate bir İngiliz-Amerikan kickboksçu, yorumcu ve iş adamıdır. Bir kickboksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonluğu elde etti. Washington DC'de doğdu ve çocukluğunun bir bölümünü burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle İngiltere'ye gitti. Emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı.

ŞAMPİYONLUKLARI

2009 – IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu (84.5 kilogram)

2011 – ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu (81.5 kilogram)

2013 – ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu (84,6 kg)

2014 – Enfusion Dünya Şampiyonu (90 kilogram)