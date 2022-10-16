Mete Gazoz, 2021 yılının sporcusu seçildi.

Gazeteciler ve Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda, Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 22:56